В Токио министр экономической и налогово-бюджетной политики Японии Минору Киути заявил, что страна пока не выполнила условия, необходимые для официального объявления о завершении дефляции. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Решение правительства

По словам Киути, правительство при принятии решения об официальном завершении дефляции будет учитывать различные факторы. Такой подход должен позволить убедиться, что Япония не вернется к периоду устойчивого снижения цен.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Киути сказал это на пресс-конференции 23 октября, отвечая на вопросы журналистов о сообщениях СМИ относительно следующего заседания Банка Японии.

Оценка инфляции

Согласно этим сообщениям, Банк Японии может заявить, что базовая инфляция примерно достигла его целевого показателя в 2%. Заявление Киути касалось критериев для правительственного объявления, тогда как сообщения СМИ касались возможной оценки центрального банка на заседании на следующей неделе.

Читай нас в