Глубокая усталость и структурная уязвимость — в таком состоянии украинский бизнес вступает в предстоящую «самую тяжелую» зиму и завершение 2026 года. На фоне эскалации большой войны постепенно исчерпываются старые антикризисные решения, дают о себе знать проблемы с ликвидностью и критически сужается горизонт планирования.

Если в предыдущие годы главным вызовом было физическое выживание и релокация компаний, то сейчас предприятия работают в условиях ещё большего дефицита кадров, инфляционного давления (НБУ повысил прогноз инфляции на конец года до 12,5%, а учетную ставку — до 16,5%) и хронического энергетического дефицита.

В таких шоковых условиях ускоряется разрыв между «устойчивыми» и «измотанными» секторами. Стала более заметной поляризация между крупными корпорациями, располагающими запасом капитала, и малым и средним предпринимательством, не имеющим резервов прочности.

UA.News разбирает, как на пятом году войны «замораживается» деловая активность и какие стратегии выживания выбирают украинские компании в условиях, практически невозможных для ведения бизнеса.



2026 год стал самым тяжелым для украинского бизнеса



Эскалация российских атак на предприятия с украинским и иностранным капиталом, не относящиеся к оборонно-промышленному комплексу, усилила негативные ожидания и настроения среди предпринимателей, работающих в Украине.

Ежемесячный Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком Украины, в октябре снизился до 47,1 пункта против 50,3 годом ранее и остановился в зоне негативных ожиданий.

Спад деловой активности до минимума с марта 2023 года констатировал Институт экономических исследований и политических консультаций. По его данным, около 88% компаний не планируют расширять свою деятельность в течение следующих двух лет. Эти тревожные показатели, по оценкам аналитиков, свидетельствуют о необходимости изменений уже не в сфере экономической, а в сфере политики безопасности.

Об абсолютно новом масштабе вызовов говорится также в исследовании «Непредсказуемая неопределенность» от Gradus Research для Киевского международного экономического форума.

«В 2022 году украинский бизнес плохо понимал, что происходит, но понимал, что делать: спасать людей, перемещать производства, восстанавливать логистику. В 2026 году ситуация почти противоположная. Обстоятельства понятны, риски известны, опыт кризисного управления накоплен. Но очевидных решений становится все меньше», — отмечается в аналитическом материале.

Его авторы провели интервью с тремя десятками генеральных директоров и топ-менеджеров среднего и крупного украинского бизнеса, чтобы выяснить, как компании адаптируются к ухудшившимся условиям. В фокусе оказались металлургия, энергетика, агрокомпании, пищевая промышленность, ритейл, логистика, технологии, финансовые и юридические услуги и т. д.

Выяснилось, что большинство компаний оценивают своё состояние по условной шкале и отслеживают её сдвиг. Почти все они сошлись во мнении, что 2026 год стал самым сложным за годы полномасштабной войны. Участники опроса отмечают, что интенсивные атаки на инфраструктуру в тылу повредили цепочки поставок даже для компаний, которые непосредственно не пострадали.

Среди самых серьезных проблем назвали усугубление кадрового дефицита, а также отсутствие действенных механизмов компенсации военных убытков и предсказуемых правил игры со стороны государства. Бизнес обращает внимание на ограниченный доступ к кредитованию, недостаточное страхование военных рисков и непредсказуемые регуляторные решения. Поэтому главным требованием компаний к государству остается создание условий, при которых можно самостоятельно инвестировать и восстанавливаться.

Треугольник структурного кризиса и «проедания» капитала



В опросах НБУ и Gradus Research заметны три системных фактора, которые осенью 2026 года трансформировали существующие сложности для бизнеса в структурный кризис:

Кадровый дефицит как сдерживающий фактор роста. Более 60% предприятий сообщают об острой нехватке квалифицированных специалистов. В октябре 2026 года руководители всех опрошенных НБУ секторов впервые за долгое время заложили в свои планы сокращение численности персонала — не столько из-за оптимизации расходов, сколько из-за физической невозможности закрыть вакансии.

Энергодефицит и инфраструктурные потери. Разрушение подстанций, складских комплексов и логистических узлов вынуждает компании закладывать в бюджеты расходы на автономное энергоснабжение, которое в разы дороже сетевой электроэнергии.

Вымывание оборотного капитала. Рост стоимости логистики, топлива, зарплат и обслуживания кредитов (учетная ставка 16,5%) снижает рентабельность бизнеса. Компании закладывают в бюджеты на 2027 год средний курс 49 грн/$, готовясь к дальнейшей девальвации и инфляции.

Отдельно стоит рассмотреть признаки кризиса для малого и среднего бизнеса. Средние обороты которого демонстрируют относительную стабильность — за восемь месяцев 2026 года средневзвешенный результат работы предприятий достиг 89% от прошлогоднего уровня. Но это лишь на первый взгляд. Как показывает 26-я волна исследования Advanter Group, выручка больше не отражает реальной жизнеспособности компаний. Зато заметны негативные сигналы:

Индекс активности бизнеса стоит на отметке 35,3 из 100. Этот показатель третью волну подряд удерживается в коридоре 33–36 и остается глубоко в зоне негативных ожиданий (ниже 50).

Баланс заказов от клиентов за последний месяц составляет минус 46 п.п.: падение заказов фиксируют 57% предприятий. О росте сообщают лишь 11%.

Финансовый запас почти исчерпан: 74% предприятий имеют резервы менее чем на три месяца расходов, а почти треть (32%) — менее чем на месяц или не имеют их вовсе.

Карта устойчивости: «истощенные» и «устойчивые» секторы



Состояние украинской экономики осенью 2026 года напоминает шахматную доску, где успех отрасли определяется её энергоёмкостью, зависимостью от государственного бюджета и способностью работать на внешние рынки.

Секторальный индекс НБУ за октябрь 2026 года показывает статус и ключевые драйверы или барьеры в различных секторах:

Строительство (38,5 п., падение на 10,3 п. за месяц) — критически истощённый сектор. Самый значительный спад осени из-за приостановки государственного финансирования инфраструктурных проектов, острого дефицита рабочих и сезонности.

Торговля (46,8 п.) — истощённый сектор. Падение покупательной способности населения, разрушение складов, удорожание логистики и сокращение торговой маржи.

Сфера услуг, HoReCa и другие сервисы (47,4 п.) — под давлением. Высокая чувствительность к отключениям света (расходы на генераторы съедают прибыль), отток клиентов и персонала.

Промышленность (48,0 п.) — неоднородная устойчивость. Тяжёлая промышленность страдает от ударов по энергетике и логистических ограничений, тогда как пищевая промышленность и переработка держатся лучше.

IT, телеком, Defence-Tech, Smart Energy — устойчивые секторы, которые держатся за счет экспортной выручки, государственных оборонных заказов (милтек) и ажиотажного спроса на энергонезависимость и связь.

Под наибольшим ударом оказались капиталоемкие и энергозависимые отрасли, привязанные к экспорту сырья или внутреннему инфраструктурному спросу.

Показательна ситуация в горно-металлургическом комплексе. Генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera прямо назвал положение отрасли «тисками»: с одной стороны — российские обстрелы вынуждают останавливать или сокращать производство на комбинатах («Запорожсталь», «Каметсталь»), а с другой — торговые ограничения и углеродные барьеры ЕС подрывают экспортные возможности украинских металлургов.

В строительном секторе, по словам генерального директора Kovalska Group Сергея Пилипенко, аварийные отключения без графиков в пиковые периоды сокращают объемы производства до 50 %, ведь дизельные генераторы не способны обеспечить полную загрузку крупных заводов.

К «устойчивым» секторам относятся компании, которые сумели диверсифицировать риски или встроились в новую экономику войны: телекоммуникации и инфраструктурные сервисы. Крупные операторы связи и логистические гиганты («Киевстар», «Новая почта») превратились в критическую инфраструктуру, инвестировав миллиарды гривен в аккумуляторы, генераторы и автоматизацию процессов, чтобы компенсировать нехватку персонала.

Defence-Tech и машиностроение двойного назначения. Производители БПЛА, средств РЭБ, роботизированных систем и комплектующих остаются главным драйвером технологического производства и привлечения венчурного капитала.

Агропереработка и FMCG. Несмотря на проблемы с экспортом сырьевого зерна, компании, инвестировавшие в глубокую переработку и локальные цепочки поставок продуктов питания, сохраняют стабильный оборот благодаря базовому спросу.



Четыре стратегии выживания: как бизнес планирует зиму 2026–2027



Согласно выводам исследования Gradus Research, украинские предприниматели окончательно отказались от универсальных антикризисных шаблонов и разделились на четыре поведенческих кластера:

Наступление. Компании с высоким запасом ликвидности агрессивно инвестируют в новые продукты, автоматизацию и переманивание клиентов у более слабых конкурентов, которые сворачивают работу.

Две скорости. Гибридная модель, популярная в крупных холдингах: одна часть команды работает в режиме жесткого антикризисного менеджмента и сохранения активов в Украине, тогда как другая — развивает экспортные направления или запускает проекты на более безопасных рынках ЕС.

Адаптивная пауза. Самая распространённая стратегия среди среднего бизнеса — замораживание капитальных инвестиций (CAPEX), фокус исключительно на поддержании операционной рентабельности и сохранении костяка команды до появления более чётких сигналов безопасности.

Работа в капсуле. Локализация бизнеса в пределах одного региона или узкой клиентской ниши с минимальными затратами, характерная для истощённого малого предпринимательства, главная цель которого — просто дотянуть до весны 2027 года.

Кроме того, крупный бизнес продолжает делать ставку на автономность энергообеспечения. Комментируя готовность бизнеса к зиме, бывший заместитель министра экономики Егор Перелигин отметил: «Мы живем в новой парадигме, где энергетика является основной составляющей себестоимости и определяет, кто будет конкурентоспособным, а кто нет».

62 % компаний называют отключения электроэнергии главным риском зимы 2026–2027 годов. В то же время большинство системных предприятий уже инвестировали в собственную генерацию и промышленные системы накопления энергии — об этом свидетельствует исследование Deloitte и ACC.

Таким образом, осень 2026 года показала, что на пятый год войны жизнеспособными остаются не самые крупные по довоенным меркам компании, а тот, кто имеет наименьшую энергозависимость, автоматизированные процессы вместо дефицитной рабочей силы и ликвидность, достаточную для перезимовки.

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