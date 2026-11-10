Нацбанк признал репутацию нескольких финансовых компаний небезупречной из-за связей с РФ

9 ноября Национальный банк Украины признал деловую репутацию пяти поставщиков финансовых услуг и трёх их владельцев небезупречной из-за подтверждённых связей с Россией.

Решение касается компаний «Би Эл Джи Микрофинанс», «Кредиплюс», «Милоан», «Финмар» и «Донкредит», а также их владельцев Родиона Бутка, швейцарской Bredley CH AG и ООО «Берег-Групп».

Одним из оснований стало подтверждение российского гражданства Екатерины Таттерсаль — руководительницы Bredley CH AG, которая владеет существенной долей в указанных финансовых компаниях.

Кроме того, компании и отдельные владельцы предоставили НБУ недостоверную информацию об отсутствии у Таттерсаль гражданства или налогового резидентства РФ.

Регулятор заявил, что будет принимать дальнейшие меры в отношении этих финансовых учреждений, однако не уточнил, какие именно.

Источник: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины в августе применил меры воздействия к АБ «Укргазбанк» и четырем небанковским финансовым учреждениям за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Наибольшие суммы штрафов регулятор наложил на страховую компанию «УСГ» и «Укргазбанк».

НБУ оштрафовал платежную компанию iPay на 16,5 млн грн.

Национальный банк в сентябре наложил штрафы на три украинских банка и 10 небанковских финансовых учреждений за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.

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