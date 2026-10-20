Нацбанк установил официальный курс гривны на 21 октября

Нацбанк объявил официальный курс гривны на 21 октября, согласно которому доллар официально подорожал на 7 копеек, курс евро не изменился.

Официальные курсы валют на среду, 21 октября, составят:

1 доллар США – 45,07 грн (45,00 грн по состоянию на 20 октября);

1 евро – 50,53 грн (50,53 грн по состоянию на 20 октября).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

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