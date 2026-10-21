Британский банк NatWest обяжет около 13 тысяч сотрудников увеличить присутствие в офисе с двух дней в месяц до двух дней в неделю. С февраля 2027 года требование работать в офисе не менее двух раз в неделю будет распространяться почти на 40 тысяч сотрудников банковской группы в стране, сообщает The Guardian.

Новые правила с 2027 года

Решение означает отказ от подхода, при котором для части персонала приоритетной была удаленная работа. NatWest также обслуживает клиентов под брендами Royal Bank of Scotland, Ulster Bank и Coutts.

Некоторые сотрудники, в частности трейдеры, работники отделений и менеджеры по работе с клиентами, уже должны находиться в офисе четыре дня в неделю. Сотрудники подразделений коммуникаций, администрации и аналитики сейчас работают по гибридному графику и посещают офис шесть раз в месяц.

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Возражения профсоюза

Профсоюз Unite раскритиковал изменение правил. По его данным, среди 13 тысяч работников, которых изменения затронут больше всего, есть специалисты по технологиям, безопасности, аналитике данных и управлению персоналом; часть из них относится к самым низкооплачиваемым сотрудникам NatWest.

В Unite заявили, что более частые поездки в офис увеличат расходы на транспорт и уход за детьми, а также могут осложнить положение сотрудников, которые ухаживают за близкими или имеют инвалидность. Генеральный секретарь профсоюза Шерон Грэм назвала решение банка оторванным от реалий, в которых живут его сотрудники.

В NatWest заявили, что гибкая работа по-прежнему является важной частью модели занятости, однако совместное присутствие команд помогает сотрудничеству, обмену идеями, налаживанию рабочих связей и обучению. Банк признал, что изменения затронут часть персонала, и пообещал предоставить сотрудникам время на подготовку и поддержку во время перехода.

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