Швейцарская компания Nestlé планирует увеличить объём инвестиций в Мексику с $1 млрд до $2 млрд в течение срока полномочий президента Клаудии Шейнбаум. Об этом она сообщила после встречи с генеральным директором Nestlé Филиппом Навратилом в Национальном дворце в Мехико.

Инвестиции до 2030 года

По словам Шейнбаум, в 2028–2030 годах компания планирует поддержать национальное производство и местные поставки. Программа предусматривает 70 тыс. кофейных растений и привлечение 2 тыс. производителей из штата Веракрус. О планируемом удвоении вложений сообщает Mexico News Daily.

Это была вторая встреча Шейнбаум с руководителями Nestlé за время её президентства. В январе 2025 года она провела переговоры с руководителем Nestlé в Америке Стивом Пресли и генеральным директором Nestlé Mexico Фаусто Костой. Тогда компания объявила об инвестициях на $1 млрд в 2025–2027 годах.

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Предыдущая программа

Шейнбаум заявила, что предыдущий инвестиционный план уже выполнен. Он предусматривал расширение производственных линий на предприятиях в штатах Веракрус, Гуанахуато, Керетаро и Мехико.

Предыдущая программа также включала новый дистрибуционный центр в Сумпанго, штат Мехико, стоимостью $180 млн. По данным источника, центр должен способствовать превращению Мексики в экспортный хаб Nestlé. В 2025 году Мексика была четвёртым по значимости рынком Nestlé в мире и вторым по привлекательности для инвестиций.

В мае 2026 года Мексика и Европейский Союз подписали модернизированное экономическое соглашение для углубления торговли, инвестиций и политического сотрудничества. Его полная имплементация всё ещё требует ратификации.

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