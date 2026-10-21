В Лос-Анджелесе, США, Netflix опубликовал прогноз прибыли на четвёртый квартал, который оказался ниже средних ожиданий аналитиков. После публикации отчёта акции компании на внебиржевых торгах подешевели более чем на 5% — до 68,69 доллара. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Прогноз прибыли

Netflix ожидает чистую прибыль в четвёртом квартале на уровне 2,79 млрд долларов и прибыль на акцию в размере 67 центов. Аналитики, опрошенные LSEG, в среднем прогнозировали 3,07 млрд долларов чистой прибыли и 73 цента на акцию.

Выручка компании в третьем квартале выросла на 11,8% — до 12,87 млрд долларов, что соответствовало прогнозам Уолл-стрит. В то же время это был самый низкий темп роста доходов Netflix почти за три года. Прибыль на акцию за третий квартал составила 87 центов, превысив средний прогноз аналитиков в 82 цента.

Реклама и кадровые изменения

Компания снизила прогноз доходов от рекламы на 2026 год примерно до 2,7 млрд долларов с около 3 млрд долларов. В письме акционерам руководство объяснило это тем, что отдельные возможности рекламного продукта внедрялись медленнее, чем ожидалось.

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На прошлой неделе Netflix сократил 1 000 сотрудников, или около 6% штата. Компания заменила директора по креативу Белу Баджарию, а руководитель киноподразделения Дэн Лин покидает должность.

Конкуренция за внимание аудитории

Netflix заявил, что будет расширять предложение посредством лицензирования стороннего контента, одновременно сосредоточившись на стриминге телепрограмм, фильмов и живых событий. Компания также инвестирует в видеоигры, подкасты и живые мероприятия, конкурируя за внимание аудитории с YouTube и TikTok.

По данным аналитической компании Antenna, Netflix фиксировал ежемесячные потери подписчиков в США в течение 2026 года и не имел чистого прироста до сентября. Представитель Netflix заявил, что данные Antenna не являются репрезентативными для показателей бизнеса компании.

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