Национальный совет по наследию Сингапура (NHB) заявил, что будет пересматривать и совершенствовать программу поддержки исторических предприятий, чтобы она точнее отвечала потребностям участников. Как сообщает Channel NewsAsia, с момента запуска Heritage Business Scheme консультационную поддержку выбрали 23 из 42 компаний, признанных в рамках программы.

Новые клиенты благодаря маркетингу

Столетний китайский торговец чаем Pek Sin Choon сообщил примерно о 20-процентном росте посещаемости после признания в рамках программы в октябре 2025 года. Компания получила помощь в маркетинге в социальных сетях и зарегистрировалась для консультационной поддержки, одновременно экспериментируя с газированным чаем и джелато, чтобы заинтересовать более молодых покупателей.

Директор компании Кенри Пе подчеркнул, что для предприятия важно модернизировать работу без утраты собственной идентичности. В частности, Pek Sin Choon выбрала компактное устройство для дозирования чайного листа, способное увеличить производительность в два-три раза, вместо более крупного оборудования, которое потенциально могло бы заменить нескольких работников. Некоторым сотрудникам компании более 70 лет.

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Проблемы преемственности и ремёсел

Малайское заведение Rumah Makan Minang получило в рамках программы профессиональные фотографии и маркетинговую поддержку. Его руководитель Хазми Зин оценил рост продаж после использования новых изображений в маркетинге примерно в 5–7%. В то же время заведение ищет способ привлечь к управлению четвёртое поколение семьи.

Индийский ретейлер модной одежды Stylemart столкнулся с примерно двукратным сокращением после пандемии COVID-19 числа мастеров, в том числе ткачей, от которых зависит бизнес. Креативный директор и руководитель компании Кавита Тхуласидас заявила, что такие навыки передаются между поколениями и требуют отдельной поддержки.

В NHB отметили, что вопросы специализированных кадров и сохранения традиционных ремёсел не будут решаться напрямую в рамках Heritage Business Scheme. Их изучает межведомственная рабочая группа с участием, в частности, Управления городской реконструкции и Министерства трудовых ресурсов. Совет также планирует создать пешеходный маршрут по историческим предприятиям и привлечь новых участников программы в первой половине 2027 года.

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