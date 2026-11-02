Алена Шевцова и Smartflow Payments Limited укрепляют международное сотрудничество: UnionPay, PAY360 Awards и MEBIS 2026

Британская финтех-компания Smartflow Payments Limited, работающая под брендом Sends, в октябре 2026 года объявила о сотрудничестве с UnionPay International и представила новые возможности для бизнес-клиентов. В то же время генеральный директор Sends Алена Шевцова приняла участие в нескольких международных финансовых форумах. Компания сочетает развитие платежных продуктов с расширением международных профессиональных связей.

Smartflow Payments Limited и UnionPay расширяют возможности международных платежей

В октябре 2026 года Sends объявила о сотрудничестве с международной платежной системой UnionPay International. Партнерство предусматривает развитие выпуска платежных карт и эквайринга, что позволит компании расширить спектр финансовых услуг для частных и корпоративных клиентов.

Особое внимание уделяется международным расчетам и поддержке предприятий, сотрудничающих с партнерами на азиатских рынках. Благодаря развитию платежной инфраструктуры Sends планирует предоставить бизнесу больше возможностей для приема платежей, а пользователям — для осуществления трансграничных операций.

Параллельно компания совершенствует финансовые услуги для малого и среднего бизнеса в Великобритании. Параллельно Sends развивает финансовые услуги для малого и среднего бизнеса в Великобритании. В частности, осенью компания провела специальную акцию, в рамках которой предприниматели могли без дополнительной платы за открытие получить счет в евро или долларах США после открытия счета в фунтах стерлингов.

Sends укрепляет свои международные позиции благодаря участию в ведущих финтех-форумах

Одним из важных направлений деятельности Smartflow Payments Limited остается участие в международных профессиональных мероприятиях. 20–21 октября Sends приняла участие в Payments Leaders’ Summit UK в Лондоне, где Алена Шевцова выступила модератором дискуссии Women in Business Lunch.

Участницы обсудили женское лидерство, карьерные возможности и развитие профессиональных связей в финансовой и технологической отраслях.

Ранее Sends также приняла участие в конференции PAY360, которая состоялась 25–26 марта в Лондоне. Команда компании провела встречи с представителями финансовых учреждений и технологического бизнеса, а Шевцова выступила на дискуссиях об искусственном интеллекте и встроенных финансовых сервисах.

Следующим направлением международной деятельности Sends станет Дубай, где компания планирует продолжить сотрудничество с организаторами Payments Leaders’ Summit в феврале 2027 года.

Алена Шевцова развивает международное сотрудничество Sends и участвует в ведущих финтех-мероприятиях

В сентябре 2026 года генеральный директор Sends Алена Шевцова приняла участие в международной конференции Middle East Banking Innovation Summit (MEBIS 2026), которая состоялась в Дубае. Мероприятие собрало представителей банковского сектора, финтех-компаний и технологического бизнеса для обсуждения будущего цифровых финансов.

Шевцова присоединилась к панельной дискуссии, посвященной инновациям в сфере платежей. Вместе с представителями RAKBANK, First Abu Dhabi Bank, IBM и других международных компаний она обсудила развитие мгновенных платежей, трансграничных переводов и цифровых кошельков. Особое внимание участники уделили интеграции традиционной банковской инфраструктуры с современными финансовыми технологиями.

Еще одним важным событием для Smartflow Payments Limited стало участие в британской финтех-индустрии в рамках PAY360 Awards 2026. Sends выступила спонсором церемонии, которая состоялась 7 октября в Лондоне и была посвящена достижениям в сфере платежных технологий.

Алену Шевцову также представили в качестве участницы церемонии награждения в категории «Лучшее решение или инициатива по предотвращению финансовых преступлений» (Best Financial Crime Prevention Solution or Initiative). Она подчеркнула важность развития технологий для противодействия финансовым преступлениям и повышения надежности платежной инфраструктуры.

Участие в международных конференциях и поддержка отраслевых премий дополняют стратегию Sends по развитию партнерских отношений, внедрению финансовых инноваций и укреплению присутствия на международном рынке.

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