Министерство финансов ОАЭ обновило правила применения штрафов за нарушение требований к электронному выставлению счетов. Изменения должны снизить административную нагрузку на бизнес и предотвратить дублирование санкций, сообщает The National.

Новые размеры штрафов

За первое нарушение правил ведения учета предусмотрен штраф в размере 5 тыс. дирхамов. Если нарушение продолжается, ежемесячно будет взиматься еще 5 тыс. дирхамов.

Общая сумма штрафов за такие нарушения не может превышать 50 тыс. дирхамов в течение любых 12 последовательных месяцев. Изменения были внесены после решения кабинета министров ОАЭ.

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Изменения для участников системы

Также отменены административные штрафы за неуведомление налогового органа о сбое системы — как для выставителя счета, так и для его получателя. Это должно обеспечить более пропорциональное применение санкций с учетом ответственности различных участников системы электронного выставления счетов.

Структурированные электронные счета передаются между поставщиком и покупателем в цифровой форме и подаются онлайн в Федеральное налоговое управление ОАЭ. Пилотный этап и добровольное применение системы начались в июле, а полное внедрение запланировано на 1 октября 2027 года.

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