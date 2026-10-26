В Дохе, Катар, ООН сообщила о сокращении количества объявленных инвестиционных проектов, связанных с устойчивым развитием, в развивающихся странах. По предварительным оценкам, их будет более чем на 25% меньше, чем в 2025 году, хотя общий объем иностранных инвестиций растет благодаря сделкам с большей стоимостью, сообщает Euronews.

Такие выводы содержатся в Global Investment Trends Monitor, опубликованном UN Trade and Development (UNCTAD) во время девятого Всемирного инвестиционного форума. Форум, принимающей стороной которого выступает Катар, проходит с 25 по 27 октября; его участники из правительств, бизнеса и финансовых учреждений обсуждают привлечение инвестиций и создание рабочих мест.

Инвестиции сосредоточены в небольшом числе экономик

В мониторинге отмечается, что рост инвестиционных показателей обеспечили крупные сделки, тогда как число новых проектов и трансграничных сделок сократилось. Оценки по проектам устойчивого развития основаны на данных за первые шесть—девять месяцев 2026 года и экстраполяции на весь год.

Согласно докладу UNCTAD о мировых инвестициях за 2026 год, в прошлом году более 80% мирового объема прямых иностранных инвестиций поступило всего в 20 экономик.

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Что влияет на решения инвесторов

Представитель UNCTAD Марсело Риси заявил, что на способность стран привлекать инвесторов влияют инфраструктура, квалифицированная рабочая сила и надежные институты. По его словам, налоговые стимулы являются лишь частью решения: компаниям также нужны предсказуемые правила и условия для работы после осуществления инвестиций.

Специальный посланник ООН по финансированию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года Махмуд Мохиэльдин назвал среди препятствий для инвесторов непредсказуемое регулирование, трудности с выходом на рынки и уходом с них, а также нехватку подготовленных к финансированию проектов.

Директор по инвестициям Катарского фонда развития Рвода Аль-Наими рассказала, что фонд использует гарантии для поощрения частных инвестиций в странах, которые инвесторы считают рискованными. Фонд ограничивает собственные обязательства, привлекает софинансирование других учреждений, преимущественно международных банков развития, и учитывает создание рабочих мест как один из главных показателей пользы инвестиций.

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