В США компания OpenAI стремится получить обязательства от инвесторов до ожидаемого в середине ноября выхода конкурента Anthropic на биржу. Раунд финансирования объемом около $30 млрд может оценить разработчика ChatGPT более чем в $1,4 трлн, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией.

Инвесторы и оценка

По словам одного из собеседников, в переговорах об участии в раунде участвуют SoftBank Group, компания MGX из Абу-Даби и другие действующие инвесторы OpenAI. На прошлой неделе OpenAI проводила встречи с инвестиционными и суверенными фондами, тогда как Anthropic организовала собственный день для инвесторов.

В OpenAI и SoftBank отказались от комментариев. Anthropic и MGX не ответили на запросы о комментариях. Источники отметили, что раунд OpenAI должен пройти быстрее, чем обычно происходит в случае финансирования такого масштаба.

Конкуренция за капитал

Компания рассчитывает использовать ускорение роста выручки после запуска новых моделей. По информации одного из собеседников, OpenAI сообщала инвесторам, что ее годовая выручка в пересчете на год достигла $50 млрд и может вырасти до $70 млрд к концу года. Компания также снизила цены на более дешевые модели и заявила, что это увеличило использование ее продуктов.

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Anthropic, согласно ранее опубликованным данным Reuters, достигла примерно $65 млрд годовой выручки в пересчете на год по состоянию на июль. Ее квартальная выручка выросла с $11,6 млрд во втором квартале до $16,8 млрд в третьем, однако замедление ежемесячного роста выручки вызвало обеспокоенность инвесторов относительно оценки компании.

OpenAI стремится завершить привлечение средств до того, как финансовые раскрытия Anthropic дадут инвесторам более широкую картину ее бизнеса и позволят сопоставлять показатели двух компаний. OpenAI в последний раз оценивали в $852 млрд в марте после раунда на $122 млрд, в который вошло обязательство Amazon инвестировать в лабораторию до $50 млрд.

По данным собеседников, OpenAI также нуждается в капитале для выполнения значительных инфраструктурных обязательств и укрепления баланса, если ухудшение ситуации на рынке IPO отложит ее запланированный на 2027 год выход на биржу.

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