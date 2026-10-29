Опубликованы актуальные цены на топливо в Украине 29 октября 2026 года

Средняя цена бензина А-95 в крупнейших сетях АЗС Украины составляет около 90,91 грн за литр, а дизельного топлива — 104,98 грн. По состоянию на 29 октября 2026 года автозаправочные сети обновили цены на топливо.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем в сети «Окко» автогаз подорожал на 1,5 грн/л, а на АЗС «Socar» — на 1 грн/л.

В сети «БРСМ-Нафта» автогаз подорожал на 50 коп./л, а дизельное топливо — почти на 1 грн/л. На АЗС «Укрнафта» цены на газ выросли на 1 грн/л.

На данный момент самый дорогой бензин А-95 предлагает сеть Socar – 95,90 грн/л. Самая высокая цена на обычное дизельное топливо зафиксирована в Socar — 108 грн/л, а на премиальный дизель — 111 грн/л. Самый дорогой автогаз продают в «Окко» — 59,90 грн/л, тогда как самая низкая цена на этот вид топлива сохраняется в «БРСМ-Нафте» — 52,99 грн/л.

28 октября 2026 года украинские сети АЗС изменили цены на топливо, в частности подорожали дизельное топливо и автогаз. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет около 90,91 грн за литр, а дизельного топлива — 104,86 грн за литр.

Изменения курса доллара могут отразиться на стоимости ряда продуктов в украинских магазинах. Больше всего рискуют подорожать товары, которые Украина импортирует или производит из иностранного сырья.

В Украине зафиксирован рост оптовых цен на отечественные помидоры. На столичном оптовом рынке подорожали красные, розовые и грунтовые томаты.

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