В Японии оптовые цены в сентябре 2026 года выросли на 6,8% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Банка Японии. Показатель оказался ниже медианного прогноза экономистов, ожидавших годовой рост на 7,6%, сообщает Channel NewsAsia.

Замедление годового роста

В августе корпоративный индекс цен на товары вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. В июле годовой рост составил 7,7%. Сентябрьский показатель индекса составил 135,7 пункта.

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Корпоративный индекс цен на товары отражает цены, по которым компании продают друг другу товары и услуги. Банк Японии отметил, что данные являются предварительными, а показатели за предыдущие периоды могут быть пересмотрены.

Динамика за месяц

В месячном выражении индекс в сентябре снизился на 0,3%, тогда как рынок ожидал его роста на 0,5%. В августе показатель также сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В июле он вырос на 0,4%.

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