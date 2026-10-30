В Гонконге, Китай, ликвидаторы китайского застройщика China Evergrande согласовали продажу контрольного пакета подразделения по управлению недвижимостью Evergrande Property Service инвестиционной компании PAG. Стоимость сделки составит 4 млрд гонконгских долларов, или $514 млн, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на биржевое сообщение.

Продажа в рамках ликвидации

PAG, специализирующаяся на инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приобретёт контрольный пакет Evergrande Property Service. В случае завершения сделка должна стать крупнейшей продажей в рамках процедуры ликвидации China Evergrande.

Ликвидация Evergrande началась в 2024 году. В отчёте, опубликованном в этом месяце, назначенная судом команда ликвидаторов заявила, что по состоянию на сентябрь было возвращено менее 1% из $46 млрд, которые требовали кредиторы.

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По данным издания, продажа около 100 произведений искусства, в том числе работ Пабло Пикассо, Клода Моне и Энди Уорхола, принесла 255 млн гонконгских долларов.

Планы PAG

В заявлении PAG отметила, что намерена сохранить листинг Evergrande Property Service на Гонконгской фондовой бирже и не планирует существенно менять работу компании.

China Evergrande когда-то была одним из символов китайского рынка недвижимости, однако в 2021 году допустила дефолт по значительным долговым обязательствам. В августе китайские власти приговорили основателя Evergrande Сю Цзяиня к пожизненному заключению.

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