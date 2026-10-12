PAIO расширяет спектр услуг по приему платежей и осуществлению выплат через UnionPay в Великобритании

PAIO, британский поставщик платежных услуг, расширяет свое предложение на базе UnionPay International на рынке Великобритании, уделяя особое внимание возможностям приема платежей (Pay-in) и осуществления выплат (Pay-out) для компаний, работающих на международных рынках.

По мере развития международной торговли продавцам всё чаще требуются платежные решения, выходящие за рамки простого приёма транзакций. Бизнесу также необходимы эффективные инструменты для управления исходящими платежами, поддержки международных операций и предоставления клиентам привычных для них способов оплаты.

Продолжая развивать направление UnionPay, PAIO стремится удовлетворить эти потребности, создавая более комплексное платежное предложение для компаний, работающих как на внутренних, так и на международных рынках.

UnionPay International — одна из крупнейших платежных сетей в мире, которая принимается более чем в 180 странах и регионах. Её широкое международное присутствие делает сеть особенно актуальной для британских компаний, сотрудничающих с клиентами и партнёрами в Азии и других регионах мира.

Предложение PAIO на базе UnionPay сосредоточено на двух ключевых составляющих обработки платежей:

Pay-in : позволяет компаниям принимать платежи с карт UnionPay, помогая продавцам охватывать международных клиентов и расширять возможности приема платежей.

Pay-out: предусматривает развитие инструментов для исходящих платежей, которые помогают компаниям управлять трансграничными транзакциями и международными денежными потоками.

Интегрируя эти возможности в своё более широкое платежное предложение, PAIO стремится упростить платежные операции для продавцов и обеспечить им большую гибкость при приёме и переводе средств.

Развитие сервисов UnionPay отражает стремление PAIO реагировать на эти изменения, уделяя особое внимание потребностям платформ электронной коммерции, компаний, работающих на международных рынках, и бизнеса, стремящегося диверсифицировать свою платежную инфраструктуру.

Дэниел Ион, директор PAIO, прокомментировал:

«Сегодня компании не хотят управлять отдельными платежными решениями для каждого нового рынка, на который они выходят. Им нужна платежная инфраструктура, которая работает в разных странах и поддерживает обе стороны транзакции.

Мы видим в UnionPay возможность помочь британским продавцам наладить связь с международными клиентами, одновременно развивая более гибкие способы управления входящими и исходящими платежами. Наша цель — сделать международные платежи более доступными, удобными и простыми для интеграции в повседневные бизнес-процессы».

Расширение сервисов основано на уже существующей услуге эквайринга карт UnionPay International от PAIO, запущенной в партнерстве с DECTA — международной компанией по обработке платежей.

Помимо карточного эквайринга, PAIO также предлагает решения на основе Open Banking, которые обеспечивают защищенный обмен данными между финансовыми учреждениями и платежными сервисами с согласия пользователей. Open Banking предоставляет компаниям дополнительные возможности для оптимизации платежных процессов и предложения клиентам альтернативных способов оплаты.

О PAIO

PAIO — британский бренд платежных услуг, которым управляет компания Finthesis Ltd, авторизованная Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) в качестве платежного учреждения. Компания предоставляет бизнесу платежные решения, в частности услуги картового эквайринга и Open Banking, уделяя особое внимание поддержке продавцов на внутренних и международных рынках.

Веб-сайт: https://paio.company/

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