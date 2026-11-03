Правительство Пакистана готовит пакет налоговых стимулов для привлечения иностранных инвесторов в добычу меди и золота. Запасы этих металлов в стране оцениваются в $8 трлн. Пакет могут представить на Пакистанском форуме инвестиций в минеральные ресурсы, запланированном на 12–13 ноября, сообщает The Express Tribune.

Предложения планируют включить в Национальную минеральную политику на 2026 год. По данным издания, документ уже подготовлен, однако без соответствующего фискального пакета он может не достичь поставленных целей для горнодобывающего сектора. Подразделение по вопросам нефти обратилось в финансовое ведомство с просьбой ускорить рассмотрение инициатив.

Налоговые стимулы для проектов

Модель пакета, разработанная консалтинговой компанией Wood Mackenzie, предусматривает снижение ставок налога, удерживаемого у источника выплаты, до 4% для местных товаров и до 8% для местных услуг. Уплату таких налогов предлагают отложить до начала коммерческой добычи.

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Среди других предложений — 30-летнее освобождение горнодобывающих проектов от общего налога с продаж на импорт, местные закупки и поставки товаров и услуг в период разведки и разработки до начала коммерческого производства. Также предлагается освободить от ввозной пошлины капитальные товары и связанное с проектами оборудование для разведки, разработки и строительства объектов.

Условия для экспорта и разведки

Одна из ключевых инициатив предусматривает замену обычного корпоративного налога 1-процентным налогом на экспортную выручку и 0,5-процентным сбором на развитие. По оценке Wood Mackenzie, режим корпоративного налогообложения является крупнейшим фактором улучшения внутренней нормы доходности инвестора.

Консалтинговая компания также предложила закрепить стабильность фискальных условий для проектов, освободить их от сверхналога как минимум на 30 лет и на 15 лет освободить от налога, удерживаемого с дивидендов, после начала коммерческого производства. Убытки от геологоразведки предлагают разрешить переносить на неограниченный срок, а амортизационные отчисления — в течение 10 лет после начала коммерческого производства.

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