Пакистан и Канада завершили в Исламабаде третий раунд переговоров по двустороннему инвестиционному договору. Совет по инвестициям Пакистана заявил о существенном прогрессе в подготовке документа. Как сообщает Dawn, в заявлении Совета отметили, что завершение этого раунда подтверждает стремление обеих стран продолжать переговоры и создать основу для долгосрочного инвестиционного партнерства.

Вопросы для согласования

Делегации обсудили прямые и косвенные инвестиции, портфельные инвестиции, требования к результатам деятельности, экспроприацию, финансирование третьими сторонами и механизм урегулирования споров между инвестором и государством.

Канадскую делегацию возглавляла старший сотрудник по торговой политике подразделения инвестиций и государственных закупок Global Affairs Canada Дафне Кампо. Переговорную группу Пакистана возглавлял дополнительный секретарь Министерства права и юстиции Хаших ур Рехман.

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Ожидания от договора

В Совете по инвестициям Пакистана ожидают, что будущий договор укрепит доверие инвесторов, активизирует экономическое взаимодействие и расширит возможности для компаний обеих стран.

На церемонии по случаю завершения раунда переговоров присутствовали министр Совета по инвестициям Пакистана Кайсер Ахмед Шейх и верховный комиссар Канады в Пакистане Тарик Али Хан. Канадский дипломат подчеркнул необходимость продолжать сотрудничество для выработки сбалансированного соглашения, которое будет способствовать инвестициям, доверию бизнеса и взаимовыгодным экономическим связям.

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