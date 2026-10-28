Правительство Пакистана рассматривает создание регулирующего органа для строительной отрасли и отдельной структуры для ее продвижения. Власти также прорабатывают введение для крупных строительных проектов периода ответственности за дефекты продолжительностью не менее трех лет. Эти инициативы обсудили 28 октября в Исламабаде на встрече под председательством министра по экономическим вопросам Ахада Чимы, сообщает Dawn.

Модель нового органа

Участники встречи рассмотрели законопроект о предлагаемом Управлении развития строительной отрасли CIDA. Ахад Чима подчеркнул, что документ требует детальной проработки, в частности относительно модели будущей институции: будет ли у отрасли один орган или два отдельных — регулятор и структура для продвижения строительной индустрии и работы со связанными вопросами.

К дальнейшим консультациям планируют привлечь профильные государственные учреждения под координацией государственного министра финансов Билала Азхара Каяни, а также представителей Ассоциации подрядчиков Пакистана. Стороны должны уточнить предлагаемую институциональную структуру.

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Дефекты и споры

Пакистанскому органу по регулированию государственных закупок поручили начать работу над введением периода ответственности за дефекты для крупных проектов сроком не менее трех лет. В дальнейшем этот механизм планируют поэтапно распространить на более мелкие проекты.

Также обсудили средства, удерживаемые у подрядчиков на период ответственности за дефекты. Рассматривалось предложение хранить их на счетах, приносящих доход, а после завершения установленного срока возвращать компаниям основную сумму и начисленный доход.

Правительство также рассмотрело применение механизма Совета по предотвращению и рассмотрению споров DAAB в государственных проектах. Такой совет следил бы за реализацией проектов и помогал предотвращать споры или урегулировать их во время выполнения работ. Ассоциация подрядчиков Пакистана предложила применять механизм к проектам стоимостью от 20 млрд пакистанских рупий, однако Чима призвал обсудить более низкий порог. Новые правила для отрасли также планируют формировать с учетом стандартов Международной федерации инженеров-консультантов FIDIC.

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