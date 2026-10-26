Правительство Пакистана внесло в Национальную ассамблею законопроект о создании Комиссии по приватизации и государственно-частному партнерству. Она должна объединить действующие Управление государственно-частного партнерства (P3A) и Комиссию по приватизации, сообщает Dawn.

Единая комиссия по приватизации и партнерствам

Правительство объясняет инициативу необходимостью устранить дублирование институциональных функций и процедур. Действующая Комиссия по приватизации занимается приватизацией государственных предприятий в соответствии с политикой правительства, тогда как P3A действует на основании отдельного закона.

Законопроект предусматривает отмену закона об Управлении государственно-частного партнерства 2017 года и ликвидацию этого органа. Реорганизованная комиссия должна принять его полномочия, в том числе консультировать, оценивать, структурировать, сопровождать и мониторить проекты государственно-частного партнерства.

Комиссию должен возглавить действующий председатель Мухаммад Али. По данным Dawn, большинство ее членов будут представителями частного сектора, а правление должно состоять преимущественно из независимых членов, включая специалистов с опытом в государственно-частном партнерстве. Законопроект также предусматривает не менее двух женщин в составе правления, фиксированные сроки полномочий и основания для дисквалификации или освобождения членов.

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Иммунитет и управление фондами

Документ предлагает предоставить юридический и следственный иммунитет действующим и бывшим председателям, секретарям, членам правления, должностным лицам и консультантам в отношении действий или бездействия, совершенных добросовестно и в личном качестве. Проект также предусматривает использование государственных средств для защиты по соответствующим делам.

Комиссия должна управлять четырьмя фондами: фондом приватизации, фондом государственного вклада, фондом покрытия дефицита жизнеспособности проектов и фондом развития проектов государственно-частного партнерства. Они могут пополняться средствами федерального бюджета, поступлениями от международных кредиторов, инвестиционным доходом и другими источниками. Остатки этих фондов не будут аннулироваться в конце бюджетного периода.

Проект также предусматривает, что соглашения о государственно-частном партнерстве будут публичными документами, копию которых сможет получить заинтересованное лицо в соответствии с действующим законодательством. Действующие контракты, заключенные P3A, должны перейти к новой комиссии без ущерба для частных сторон.

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