В Германии производитель спортивных автомобилей Porsche сообщил о восстановлении операционной прибыли за первые девять месяцев 2026 года, несмотря на снижение выручки и глобальных поставок. Компания также заявила о существенном сокращении зависимости от китайского рынка, сообщает CNBC.

Финансовые результаты

Porsche опубликовала отчетность за третий квартал во вторник. Ее операционная прибыль за девять месяцев 2026 года составила 1,74 млрд евро, или 1,94 млрд долларов, против 40 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Тогда компания отразила около 2,7 млрд евро расходов на стратегическую реструктуризацию.

Выручка Porsche снизилась на 5,9% — до 25,28 млрд евро. Мировые поставки автомобилей сократились на 16%, до 178 532 машин. Северная Америка осталась крупнейшим регионом сбыта Porsche по объему поставок.

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Китайский рынок

Финансовый директор Porsche Йохен Брекнер заявил, что географически сбалансированная структура продаж помогает компании сохранять устойчивость на различных рынках. По его словам, Porsche существенно снизила влияние китайского рынка на свой бизнес, который компания назвала сложной средой.

Китай исторически был важным рынком для немецких премиальных автопроизводителей, однако местные марки усилили позиции, в частности в сегменте электромобилей. Продажи Porsche в Китае резко снижались в последние годы на фоне конкуренции с BYD, Geely и Xiaomi. Компания также сокращает тысячи рабочих мест в рамках реструктуризации, направленной на снижение затрат и реагирование на более слабый спрос.

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