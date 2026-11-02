В Польше отрасль бытовой техники предупреждает о риске закрытия новых заводов из-за роста поставок продукции из Китая на рынок ЕС. С начала года по июль в Европейский союз поступило более 26,5 млн единиц техники из Китая — на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время поставки из Польши сократились на 0,8%, до 9,1 млн единиц.

Доля Китая растет

Как сообщает RMF24 со ссылкой на данные Евростата и APPLiA Polska, Китай обеспечил более 38% этого рынка, тогда как доля Польши снизилась до 13,2%.

В стоимостном выражении импорт техники из Китая вырос на 12,9% и превысил 3,2 млрд евро. Поставки из Польши за этот период сократились на 6% — до немногим более 2 млрд евро.

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Отрасль просит о единых правилах

В Польше работают 30 заводов крупной бытовой техники и еще несколько предприятий по производству малой техники. В общей сложности они обеспечивают работой более 100 тысяч человек. Представители отрасли призывают власти ЕС установить равные условия конкуренции для товаров, произведенных в Европейском союзе и за его пределами.

Согласно приведенным данным, средние затраты на стиральную машину из Китая составляют 150 евро, тогда как на произведенную в Польше — 270 евро. Производители в ЕС несут расходы, связанные с системой торговли квотами на выбросы CO2 ETS, поскольку для изготовления техники используют сырье, охваченное этим механизмом.

В предложенной Европейской комиссией версии механизма углеродной корректировки импорта CBAM в перечень включены стиральные машины, холодильники и сушильные машины для белья. Это охватывает 47% польского производства крупной бытовой техники. Отрасль также просит включить в перечень посудомоечные машины, духовки, кухонные плиты, вытяжки и варочные поверхности. В то же время, по оценке, CBAM будет означать дополнительные расходы всего в 2–3 евро на единицу товара из Китая.

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