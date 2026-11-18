Повторные аукционы по продаже конфискованных государством ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» (ДГОК) и завода «Мотордеталь-Конотоп» не состоялись из-за отсутствия покупателей.

Согласно данным системы «Прозорро.Продажи», даже снижение стартовой цены на ДГЗК вдвое по сравнению с первыми торгами месяц назад — до 912,29 миллиона гривен (без НДС) — не привлекло инвесторов. Третий аукцион по продаже ДГЗК запланирован на 21 декабря 2026 года. Торги пройдут в формате гибридного голландского аукциона с понижением цены, где начальная стоимость будет соответствовать стартовой сумме вторых торгов.

Демуринский ГОК ранее принадлежал подпадающему под санкции российскому миллиардеру Михаилу Шелкову, который поставлял титановую продукцию предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса. Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал актив в пользу государства в сентябре 2024 года.

Аналогично завершился и повторный аукцион по продаже пула активов ООО «Мотордеталь-Конотоп» (100% доли предприятия и права требования к нему), конфискованных решениями ВАКС в августе 2023-го и сентябре 2025 годов; он принадлежал сенатору Совета Федерации РФ Сергею Калашнику, в отношении которого введены санкции. Несмотря на снижение начальной цены вдвое — до 207,75 миллиона гривен (без НДС), заявок на участие не поступило. Третью попытку продать завод также назначили на 21 декабря по процедуре голландского аукциона.

Источник: Прозорро.Продажи.

Аукционная комиссия Фонда государственного имущества Украины установила стартовую цену в 278,5 млн грн и разработала условия продажи государственной 100%-ной доли уставного капитала ООО «Мотордеталь-Конотоп».

Предприятие было передано в управление ФГИУ решением Высшего антикоррупционного суда в 2023 году. До этого ООО «Мотордеталь-Конотоп» принадлежало подпадающему под санкции сенатору Совета Федерации РФ страны-агрессора Сергею Калашнику.

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