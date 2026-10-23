В Ганновере, Германия, профсоюз IG Metall заявил о возможности забастовок на предприятиях Volkswagen с января, если автопроизводитель до конца октября не отзовёт уведомление о прекращении действия трудовых соглашений. Об этом сообщает TimesLIVE.

Ультиматум профсоюза

Главный переговорщик IG Metall Торстен Грегер заявил, что компании дали время до конца октября для отмены этого решения. По его словам, иначе будет запущен масштабный процесс, который откроет путь к промышленным акциям в Volkswagen.

Действующее перемирие между сторонами исключает забастовки до 1 января. Грегер подчеркнул, что руководству Volkswagen следует учитывать эту дату.

Конфликт обострился после того, как Volkswagen в прошлом месяце прекратил действие почти всех трудовых соглашений с работниками в Германии. Это означает, что давние стандарты труда, в том числе касающиеся рабочего времени и оплаты отпусков, должны стать предметом новых переговоров.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сокращения и заморозка зарплат

Профсоюз обвиняет немецкого автопроизводителя в отказе от обязательств, взятых в рамках важного соглашения в конце 2024 года. Volkswagen со своей стороны заявляет, что рассматривает все доступные способы сократить расходы и сохранить конкурентоспособность.

Компания планирует сократить 100 тысяч рабочих мест и может закрыть до четырёх заводов в Германии. Это может стать крупнейшей реструктуризацией в истории Volkswagen на фоне конкуренции со стороны китайских производителей, миллиардных расходов из-за пошлин и дорогостоящего перехода на электромобили.

Совет работников Volkswagen также заявил, что правление компании планирует заморозить зарплаты 660 тысячам сотрудников по всему миру до 2030 года. Переговоры по зарплатам в Германии должны начаться не позднее начала декабря, тогда как IG Metall призывает начать их 24 ноября.

Читай нас в