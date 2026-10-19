19 октября 2026 года представители французского бизнес-сообщества должны провести кризисную встречу с правительством Франции после массового мародерства во время протестов в минувшие выходные. Об этом сообщило France 24.

Реакция розничной торговли

В материале говорится, что грабежи во время протестов были распространены. На этом фоне представители бизнеса собираются на кризисные консультации с властями, а французская розничная торговля испытывает последствия беспорядков и мародерства.

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Опасения в сфере туризма и на рынках

Туристический сектор Франции, по данным издания, опасается снижения бронирований на зимний отдых. France 24 приводит эти опасения наряду с сообщением о событиях протестов в минувшие выходные и проблемах розничной торговли.

В то же время трейдеры, работающие с облигациями и валютами, продают французские долговые бумаги и евро. Издание сообщает об этих операциях на финансовом рынке одновременно с кризисной встречей бизнеса и обеспокоенностью туристической отрасли.

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