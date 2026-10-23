Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада активно работает над заключением торгового соглашения с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Channel NewsAsia. Во время общения с журналистами в Белом доме 23 октября он также сказал, что США держат все карты в этих переговорах.

Реакция Канады

Представитель Доминика Леблана, канадского министра, отвечающего за торговлю с США, отказался комментировать заявление американского президента.

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Торговое противостояние

США и Канада находятся в торговом противостоянии после срыва переговоров в августе. Это привело к введению новых пошлин и ответных мер по обе стороны границы.

Срыв переговоров углубил разногласия между давними союзниками, которые взаимно обвиняли друг друга в неудаче переговоров. Премьер-министр Канады Марк Карни призвал к дальнейшему отдалению страны от ее крупнейшего торгового партнера и поставил под сомнение жизнеспособность Соглашения между США, Мексикой и Канадой.

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