Прибыль Pine Labs выросла более чем в шесть раз — Channel NewsAsia

В Индии финтех-компания Pine Labs во втором квартале увеличила консолидированную прибыль более чем в шесть раз — до 385,7 млн рупий, или около $4,05 млн. Годом ранее показатель составлял 59,7 млн рупий. Акции компании выросли почти на 6%, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Выручка выросла на 24%

Выручка Pine Labs от операционной деятельности в квартале, завершившемся в сентябре, выросла на 24% — до 8,06 млрд рупий. Крупнейшее по выручке направление компании — платформа цифровой инфраструктуры и транзакций — увеличило доход на 20,8%. Этот сегмент преимущественно зарабатывает на подписках и комиссиях за транзакции.

Компания также заявила об усилении спроса на платежные терминалы в сегменте среднего бизнеса. Количество цифровых точек приема платежей в нем увеличилось на 49% в годовом выражении.

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Операции свыше 2 тыс. рупий через UPI

В Индии более 500 млн человек используют Unified Payments Interface, или UPI, для расчетов — от повседневных покупок до приобретения дорогих потребительских товаров. Pine Labs заявила, что может извлечь выгоду из предложенного правительством механизма взимания с торговцев комиссии в размере 0,4% за UPI-транзакции, превышающие 2 тыс. рупий.

По данным Pine Labs, почти две трети валовой стоимости UPI-транзакций компании приходятся на платежи свыше 2 тыс. рупий.

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