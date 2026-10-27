В Японии одна из крупнейших профсоюзных групп UA Zensen планирует добиваться повышения общей заработной платы штатных сотрудников на 6% в ходе переговоров об оплате труда в 2027 году. Проект политики профсоюза также предусматривает увеличение базовой зарплаты на 4%.

Дополнительные требования для работников

Как сообщает The Japan Times, UA Zensen намерен требовать еще 1% повышения для работников компаний, где уровень оплаты существенно отстает от других предприятий. Для работников с неполной занятостью профсоюз планирует требовать увеличения зарплаты на 7%.

В этом году UA Zensen добился повышения зарплат на 4,72%. Организация представляет около 1,97 млн работников розничной торговли, ресторанного бизнеса, сектора материалов и сферы услуг, в том числе тех, кто работает неполный рабочий день или по контракту.

Разрыв между компаниями

Представитель UA Zensen заявил, что на переговорах по зарплатам в следующем году профсоюз сосредоточится на сокращении разрыва между компаниями, обеспечившими существенное повышение оплаты труда, и предприятиями, отстающими в этом вопросе.

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Вице-президент UA Zensen Такэси Мацуи сказал журналистам: «Реальные зарплаты начали расти по всей Японии, но с учетом перспектив цен и экономики мы не считаем, что это стало стабильной тенденцией». Он также отметил, что профсоюз не считает реальные зарплаты работников малых и средних компаний уже ставшими положительными.

Динамика реальных доходов

Реальные зарплаты японских работников росли восемь месяцев подряд до августа, чему способствовали существенное повышение оплаты труда на предыдущих переговорах и ослабление инфляционного давления. В то же время стоимость жизни остается одной из главных политических проблем для премьер-министра Санаэ Такаити.

Предложение UA Zensen соответствует ориентиру ее федерации Rengo, которая также добивается повышения зарплат примерно на 6% в следующем году.

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