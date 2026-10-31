Официальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая в октябре снизился до 49,3 пункта против 50,1 пункта в сентябре. Это стало третьим сокращением промышленной активности за последние четыре месяца. Показатель оказался ниже прогноза в 50,0 пункта, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР.

Спрос на экспортном и внутреннем рынках

Активность заводов ослабла после охлаждения зарубежных заказов, связанных с рождественским сезоном: часть таких заказов была оформлена заранее в сентябре. На производителей также повлияло ослабление потребительских расходов после продолжительных празднований Национального дня Китая в начале октября.

Субиндексы новых заказов в целом и новых экспортных заказов в октябре остались в зоне сокращения. Производственная и закупочная активность также перешла от роста к сокращению. Аналитик Китайской федерации логистики и закупок Чжан Лицюнь заявил, что недостаточный спрос усиливает давление на экономику, и призвал политиков активизировать соответствующие меры.

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Непроизводственный сектор перешел к сокращению

Индекс деловой активности в непроизводственном секторе, который охватывает услуги и строительство, снизился с 50,2 пункта в сентябре до 49,7 пункта в октябре. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост активности, а ниже этой отметки — ее сокращение.

В то же время отдельные высокотехнологичные отрасли показали лучшие результаты. Индексы производства и новых заказов в производстве железнодорожного оборудования, судостроении, производстве аэрокосмического оборудования, компьютерной, коммуникационной и электронной техники составляли не менее 53 пунктов. Компании, связанные с искусственным интеллектом, также сообщали о существенном росте прибыли, тогда как слабый внутренний спрос и повышение расходов давили на традиционных производителей и компании, связанные с недвижимостью.

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