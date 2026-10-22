Банк Англии и Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) предложили смягчить правила, введённые после финансового кризиса 2008 года для усиления личной ответственности руководителей финансовых компаний. Изменения должны освободить около 140 тысяч работников финансового сектора от дополнительных проверок.

Меньше ежегодных проверок

По данным The Guardian, ежегодно и перед переходом на новые должности подтверждать соответствие критериям профессиональной пригодности по-прежнему будут обязаны только высшие руководители компаний, в том числе генеральные и финансовые директора.

Предложения должны существенно сократить количество должностей, для которых потребуется усиленная проверка. Действующий режим ответственности старших менеджеров ввели в середине 2010-х годов после общественного возмущения последствиями банковского кризиса 2008 года. Изначально он распространялся на банки, а затем — на все компании финансового сектора, включая компании по управлению активами и хедж-фонды.

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Новые правила отчётности

Регуляторы также предлагают смягчить требования к сообщениям о ненадлежащем поведении работников более низкого уровня. Компаниям больше не придётся отчитываться о первых предупреждениях или нарушениях, имеющих ограниченное значение для целей надзора, например об опозданиях или прерванных звонках.

Вместо этого FCA и Банк Англии хотят получать информацию о серьёзных нарушениях, окончательных предупреждениях и увольнениях. Первичные случаи ненадлежащего поведения всё равно должны доводиться до сведения высшего руководства компаний, в том числе генеральных и финансовых директоров.

Регуляторы оценивают, что отмена «ненужных обременений» сэкономит бизнесу около 2 млрд фунтов стерлингов в течение десяти лет. Расходы Банка Англии и FCA, по их оценкам, сократятся на 11,5 млн и 229 млн фунтов стерлингов в год соответственно. Они также заявили, что высокие стандарты индивидуальной ответственности и поведения останутся неизменными, в том числе в отношении ответственности за нарушения, затрагивающие как работодателей, так и общество.

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