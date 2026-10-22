Крупнейшее профсоюзное объединение Японии Rengo объявило новую политику по ежегодным переговорам о зарплатах в 2027 году. Организация установила ориентир повышения оплаты труда на 6%, при этом минимальным показателем должен оставаться рост не менее чем на 5%, сообщает Channel NewsAsia.

Новый ориентир для переговоров

Rengo, представляющее около 7 млн работников, пояснило, что цель в 6% должна показать: повышение на 5% следует считать нижней границей, а не целевым уровнем. Новый ориентир предусматривает, в частности, повышение базовой зарплаты на 4%.

В предыдущие годы объединение призывало добиваться повышения зарплат не менее чем на 5%. По данным Rengo, японские работники в течение последних трех лет получали среднее повышение более чем на 5% на фоне постоянного дефицита рабочей силы.

В то же время новый показатель не обязательно означает существенное увеличение фактических требований профсоюзов. Во время раунда переговоров 2026 года организации-члены Rengo требовали среднего повышения на 5,94%, а фактический средний рост составил 5,01%.

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Ожидания относительно инфляции

Экономисты ожидают, что итоговые договоренности о зарплатах в 2027 году в целом останутся близкими к уровню примерно 5%. Старший экономист Bank of America Securities Japan Такаясу Кудо связал это с хронической нехваткой работников, стабильной прибылью компаний и сокращением доли трудовых доходов.

Главный экономист Mizuho Research Institute Наоки Хаттори считает, что повышение примерно на 5% может быть оптимальным уровнем и для работников, и для Банка Японии. По его мнению, более значительный рост выплат может побудить компании активнее переносить расходы на оплату труда в цены и усилить риск инфляции выше целевого уровня Банка Японии в 2%.

Rengo также впервые определило среднесрочную цель: к 2030 году зарплаты должны вырасти на 15% от текущего уровня. Организация планирует формально утвердить политику по переговорам 2027 года в декабре, после чего отдельные профсоюзы сформируют собственные требования. Обычно крупные японские компании отвечают на них в марте.

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