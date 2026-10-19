В Лондоне S&P Global заявило, что крупнейшие технологические компании мира, вероятно, имеют больше обязательств, связанных с искусственным интеллектом, чем отражено в открытой отчетности. Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, руководитель направления цифровой инфраструктуры S&P Global Марк Хабиб связал это с финансовыми схемами, при которых гиперскейлеры фактически гарантируют масштабное строительство дата-центров или обязательства более мелких ИИ-компаний.

Обязательства вне отчетности

По словам Хабиба, S&P Global не имеет полной информации о таких обязательствах, если сами компании их не раскрывают или если рейтинговое агентство не оценивает сделки, в рамках которых эти обязательства могут возникать. Агентство не назвало оценку дополнительного долга, который взаимосвязанные схемы финансирования могут добавить к балансам компаний.

Ключевым риском для кредитных рейтингов гиперскейлеров, по оценке Хабиба, остается вероятность того, что ожидаемая прибыль от инвестиций в ИИ не материализуется. В то же время долговые инструменты поставщиков ИИ-инфраструктуры и компаний сегмента neocloud, в частности поддерживаемой Nvidia CoreWeave, в последние недели испытывали все более сильное давление из-за опасений относительно масштабов заимствований.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расходы на дата-центры

S&P Global ожидает, что шесть крупнейших американских гиперскейлеров — Amazon, Microsoft, Alphabet, Oracle, Meta и SpaceX — потратят более 7 трлн долларов на дата-центры и другие связанные с ИИ капитальные инвестиции в 2025–2030 годах. Согласно прогнозу агентства, их свободный денежный поток будет оставаться отрицательным как минимум до следующего года.

В июле S&P Global понизило рейтинг Oracle до BBB-, самого низкого уровня инвестиционного класса, сославшись на расходы компании на ИИ и неопределенный путь к прибыльности. Хабиб также отметил, что сейчас агентство не видит существенного расхождения между рыночной оценкой рисков и кредитными рейтингами, которое требовало бы их изменения. Эта оценка может измениться, если объем инвестиций станет неустойчивым или конкуренция слишком усилит давление на доходы компаний.

Читай нас в