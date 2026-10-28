SAP заменяет часть дорогостоящих моделей искусственного интеллекта, которые использует в своих продуктах, более дешёвыми альтернативами. Компания ожидает, что в течение следующих двух лет это обеспечит более €2 млрд выгоды от повышения эффективности, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Замена моделей

Финансовый директор SAP Доминик Асам заявил Reuters, что компания убрала некоторые из самых дорогих ИИ-моделей из своих продуктов, в том числе внутреннего ассистента для консультирования. Их заменили менее затратными решениями в задачах, где качество работы оставалось на требуемом уровне.

SAP использует более 70 моделей искусственного интеллекта от поставщиков, среди которых OpenAI, Anthropic и Google. По словам Асама, компания всё чаще выбирает самую дешёвую модель, способную выполнить задачу в соответствии с требуемым стандартом.

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Расходы и требования клиентов

В SAP отметили, что целью является сохранение здоровой рентабельности по мере роста масштабов использования технологий, а не абсолютное сокращение расходов на ИИ. Ожидается, что общие расходы компании на искусственный интеллект всё равно будут расти вместе с распространением таких инструментов.

В отличие от многих поставщиков ИИ, SAP взимает с клиентов плату за выполненные задачи, а не за вычислительные ресурсы для формирования ответов. Более низкая стоимость работы моделей может улучшить прибыльность компании. В то же время государственные учреждения и компании из регулируемых отраслей всё чаще выдвигают требования относительно происхождения моделей, а европейские клиенты чаще запрашивают локальные решения.

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