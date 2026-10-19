Саудовская Аравия перенесла конференцию FII на 2027 год — CNBC

Саудовская Аравия перенесла ежегодную инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII), которую планировали провести 26 октября, на 2027 год. Речь идет об одном из крупных ежегодных инвестиционных мероприятий королевства. Об этом сообщило CNBC в материале, опубликованном 19 октября 2026 года.

Перенос конференции

По данным CNBC, решение приняли после усиления нападений на Саудовскую Аравию. В течение последних недель поддерживаемые Ираном хуситы активизировали ракетные и дроновые атаки на королевство. Именно в таком контексте конференцию перенесли на 2027 год.

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Атака на аэропорт Эр-Рияда

10 октября хуситы атаковали Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. В результате атаки погибли по меньшей мере 12 человек, а более 300 получили ранения. CNBC отмечает, что нападение на аэропорт предшествовало решению о переносе FII. Авторами материала CNBC указаны Эмма Грэм и Спенсер Кимболл.

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