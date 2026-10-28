В Саудовской Аравии судоходная компания Bahri сообщила о чистой прибыли в размере $1,36 млрд, или 5,1 млрд саудовских риялов, за третий квартал. Это в десять раз больше, чем $137 млн, или 513 млн риялов, за аналогичный период 2025 года, сообщает OilPrice.

По сравнению со вторым кварталом чистая прибыль Bahri выросла на 85%. Компания связала результат прежде всего с показателями подразделения Bahri Oil, активизацией операционной деятельности и более высокими мировыми ставками фрахта.

Рост доходов Bahri Oil

Выручка подразделения Bahri Oil в третьем квартале увеличилась на $3,2 млрд, или 12 млрд риялов, по сравнению с тем же кварталом годом ранее. По сравнению с предыдущим кварталом доход этого направления вырос на $2,3 млрд, или 8,6 млрд риялов.

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Танкеры Bahri перевозят большую часть экспортируемой саудовской нефти. По данным компании, ее доходы выросли во всех бизнес-подразделениях, но Bahri Oil продемонстрировал наивысший результат.

Ставки на перевозки

Общая выручка Bahri выросла более чем на 500% в годовом выражении — до $3,9 млрд, или 14,8 млрд риялов. Во втором квартале этот показатель составлял $1,7 млрд, или 6,3 млрд риялов.

По данным издания, длительное нарушение судоходства в Ормузском проливе в конце третьего квартала подняло ставки нефтяных танкеров до рекордных уровней. Перевалка нефти с судна на судно в Оманском заливе задерживает крупные нефтяные танкеры на недели, ограничивая их доступность на других ключевых маршрутах, в частности между побережьем Мексиканского залива США и Азией.

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