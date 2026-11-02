Британская финтех-компания Sends расширяет международную платежную инфраструктуру благодаря стратегическому партнерству с UnionPay International. Сотрудничество предусматривает развитие выпуска платежных карт и эквайринга, что позволит европейским компаниям более эффективно работать с клиентами из Азии, а пользователям — получить больше возможностей для международных расчетов.

Партнерство стало важным этапом международного развития Sends, которая в 2026 году вошла в отраслевой рейтинг Payments Power 50. Компания последовательно расширяет собственную экосистему финансовых услуг, объединяя платежи, валютные операции, счета и инструменты для бизнеса в единой цифровой инфраструктуре.

Как Sends и UnionPay упростят международные платежи

Сотрудничество Sends с UnionPay International охватывает два ключевых направления — выпуск платежных карт и прием платежей от клиентов.

Первое направление предусматривает развитие карточных продуктов UnionPay, которые дадут пользователям Sends возможность осуществлять расчеты через международную сеть платежной системы.

Второе направление касается эквайринга. После внедрения соответствующих решений предприниматели, пользующиеся финансовой инфраструктурой Sends, смогут принимать платежи с карт UnionPay. Это особенно актуально для компаний, продающих товары и услуги покупателям из азиатских стран.

Таким образом, Sends развивает двустороннюю платежную модель, которая объединяет возможности для осуществления и приема международных платежей.

Генеральный директор Sends Алена Шевцова подчеркнула, что международные финансовые операции становятся все более распространенными, однако клиенты ожидают от платежных сервисов максимальной простоты. По её словам, сотрудничество с UnionPay International поможет объединить глобальные платежные возможности с удобной цифровой инфраструктурой.

Какие возможности Sends открывает для европейского бизнеса

Одним из главных направлений развития партнерства является расширение доступа европейских предпринимателей к азиатским рынкам.

Для интернет-магазинов возможность принимать платежи UnionPay означает более удобные расчеты с иностранными покупателями. В частности, клиенты смогут пользоваться привычными платежными инструментами, а продавцы — сократить количество незавершенных покупок из-за ограничений способов оплаты.

Не менее перспективным направлением остается туристическая индустрия. Отели, туристические операторы, рестораны и компании премиального сервиса в Великобритании и других европейских странах получат дополнительный инструмент для обслуживания международных клиентов.

Преимущества партнерства также распространятся на предпринимателей, которые одновременно работают в нескольких странах. Развитие международных карточных продуктов позволит упростить повседневные бизнес-расчеты и использование финансовых услуг за рубежом.

В то же время глобальное присутствие UnionPay создает возможности не только для сотрудничества с Китаем, но и для выхода на другие азиатские рынки, где платежная система имеет развитую сеть приема карт.

Sends объединяет международные платежи и финансовые услуги

Расширение сотрудничества с UnionPay International является частью долгосрочной стратегии Sends по созданию комплексной финансовой экосистемы.

Компания уже разрабатывает ряд решений для частных и корпоративных клиентов. Среди них — личные и бизнес-счета, международные денежные переводы, валютные операции, платежные карты, эквайринг и инструменты для осуществления выплат.

Такой подход позволяет предпринимателям использовать взаимосвязанные финансовые сервисы вместо обращения к нескольким отдельным поставщикам услуг.

Особое внимание Sends уделяет цифровизации финансовых процессов. Компания разрабатывает инструменты для открытия бизнес-счетов в Великобритании и внедряет дополнительные сервисы, в частности туристические eSIM, доступные через мобильное приложение.

По словам Алены Шевцовой, главной задачей Sends является не просто увеличение количества финансовых продуктов, а создание инфраструктуры, которая делает международные операции более понятными, прозрачными и удобными для масштабирования бизнеса.

Как Sends обеспечивает безопасность международных операций

С увеличением объемов международных платежей возрастает значение финансовой безопасности и контроля рисков.

Sends работает в Великобритании под регуляторным надзором Financial Conduct Authority (FCA). Компания применяет процедуры проверки клиентов KYC и противодействия отмыванию денег AML.

Дополнительный уровень контроля обеспечивают механизмы управления балансами платежных карт. В частности, отдельные балансы платежных карт позволяют пользователям устанавливать ограничения на расходы и снижать потенциальные риски в случае компрометации данных карт.

Развитие единой платежной инфраструктуры также создает возможности для анализа транзакций, своевременного выявления нетипичной активности и предотвращения мошеннических операций.

Для удобного управления финансами, осуществления международных переводов и контроля платежей пользователи могут загрузить мобильное приложение Sends на свои смартфоны: для Android в Google Play и для iPhone в App Store.

Читай нас в