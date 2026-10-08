Sends отметила лидеров финансовой отрасли на Pay360 Awards 2026 и вручила награду за лучшую инициативу по предотвращению финансовых преступлений

Sends, британская финтех-компания, предоставляющая цифровые платежные решения для частных лиц и бизнеса, приняла участие в церемонии Pay360 Awards 2026, которая состоялась 7 октября в Лондоне. Мероприятие собрало ведущие компании, новаторов и специалистов отрасли и стало одним из ключевых событий года для платежной индустрии Великобритании.

Алена Шевцова на церемонии Pay360 Awards 2026

В этот вечер представители платежной индустрии собрались, чтобы отметить выдающиеся достижения, технологические инновации и компании, которые формируют будущее финансовых услуг. Награждение охватило 21 номинацию, а в список претендентов вошли более 90 организаций.

В рамках церемонии компания Sends получила почетную возможность вручить награду в номинации Best Financial Crime Prevention Initiative («Лучшая инициатива по предотвращению финансовых преступлений»). Эта награда присуждается за разработку эффективных решений, помогающих финансовым учреждениям предотвращать финансовые преступления, выявлять их и противодействовать им.

Победителем в номинации стала компания FNA, которую отметили за вклад в развитие инструментов противодействия финансовым преступлениям в сфере финансовых услуг.

«Предотвращение финансовых преступлений — одна из самых важных обязанностей, которые мы несем как представители платежной индустрии. Вместе с развитием технологий меняются и риски, поэтому для эффективного противодействия им необходимы постоянные инновации и сотрудничество. В Sends мы хорошо понимаем, насколько важно обеспечивать доверие на каждом этапе осуществления платежей. Для меня было честью вручить эту награду и отметить работу, направленную на повышение безопасности финансовых услуг. Поздравляю FNA с заслуженным признанием», — отметила генеральный директор Sends Алена Шевцова.

Помимо церемонии награждения, мероприятие стало поводом встретиться с действующими партнерами, укрепить деловые отношения и наладить контакты с потенциальными новыми партнерами из финтех- и платежного секторов.

«Такие мероприятия, как Pay360 Awards, в очередной раз напоминают, что за каждой технологией и бизнес-решением стоят люди, которые выстраивают отношения, обмениваются идеями и работают ради общих целей. Было приятно вновь встретиться с нашими партнерами, познакомиться с новыми коллегами из отрасли и отметить достижения компаний, которые движут наш сектор вперёд», — добавила Алена Шевцова.

Стоит отметить, что недавно Sends объявила о начале глобального сотрудничества с UnionPay International, расширив свои платежные возможности в сфере выпуска и эквайринга платежных карт.

Компания также расширила функционал своего приложения, интегрировав услугу туристических eSIM, которая позволяет клиентам оставаться на связи за рубежом непосредственно через приложение Sends.

В сентябре Sends также запустила специальное осеннее предложение для бизнес-клиентов, продолжая поддерживать и развивать свое бизнес-сообщество.

О Sends

Sends — британская финтех-компания, предлагающая цифровые финансовые услуги для физических лиц и бизнеса. Среди её решений — личные и корпоративные расчётные счета, международные переводы, обмен валют, платёжные карты и услуги по приёму платежей для бизнеса.

Благодаря постоянному развитию продуктов и стратегическим партнерствам Sends стремится упростить повседневные финансовые операции и поддерживать компании, работающие на международных рынках.

Более подробная информация — на сайте sends.co.

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