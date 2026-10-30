Средняя цена гектара земли в Украине в 2026 году выросла почти до 71 тысячи гривен

В 2026 году средняя стоимость гектара сельскохозяйственной земли в Украине достигла почти 71 тыс. грн. В то же время после ежегодного роста в 2021–2025 годах количество отчужденных участков и их общая площадь в 2026 году перестали увеличиваться.

Несмотря на это, активность на земельном рынке остается высокой.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

С момента отмены моратория на продажу отдельных категорий земель сельскохозяйственного назначения в Украине было отчуждено более 405 тыс. земельных участков общей площадью почти 1,2 млн гектаров.

Начиная с 1 июля 2021 года по договорам купли-продажи было отчуждено следующее количество земельных участков:

2021 год — 27 696 участков общей площадью 100,3 тыс. га;

2022 год – 23 122 участка площадью 69,2 тыс. га;

2023 год — 40 850 участков площадью 114,1 тыс. га;

2024 год — 106 669 участков площадью 320,7 тыс. га;

2025 год — 121 284 участка площадью 356,5 тыс. га.

В 2026 году было отчуждено 85 852 земельных участка общей площадью 233 045,1 га. Средняя стоимость одного гектара составляет 70 199 грн, или $1 590.

Юридические лица приобрели 32 968 участков общей площадью 90 100,4 га. В этом сегменте средняя цена гектара достигла 92 862 грн, или $2 103.

Физические лица стали владельцами 52 393 земельных участков общей площадью 142 944,7 га. Средняя стоимость одного гектара составила 55 914 грн, или $1 266.

Наибольшие площади земель были отчуждены в Полтавской области — 23,2 тыс. га, Одесской — 22,8 тыс. га, Кировоградской – 18,8 тыс. га, Винницкой – 18,2 тыс. га и Черниговской – 17,4 тыс. га.

Самая высокая средняя стоимость гектара зафиксирована в Ивано-Франковской области – 145 275 грн, Львовской – 133 783 грн, Тернопольской – 117 243 грн, Винницкой – 102 551 грн и Полтавской – 100 052 грн.

Источник: Минагро

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