Эмират Шарджа в ОАЭ планирует нарастить годовую контейнерную мощность порта Хор-Факкан примерно с 3,5 млн до 5 млн контейнеров, а в долгосрочной перспективе — до 10 млн. Об этом в интервью The National сообщил председатель Департамента правительственных отношений Шарджи шейх Фахим бин Султан Аль-Касими.

Порт расположен за пределами Ормузского пролива и привлек дополнительное внимание в качестве альтернативного маршрута для поставок товаров в ОАЭ на фоне перебоев в регионе. По словам Аль-Касими, будущее железнодорожное сообщение должно усилить значение порта, а инвесторы все больше интересуются развитием логистической инфраструктуры вокруг него.

Железная дорога и логистика

Власти эмирата работают над тем, чтобы обеспечить земельные участки, инфраструктуру и инвестиционные возможности для логистических проектов. Аль-Касими также подчеркнул географическое положение Шарджи: это единственный эмират, граничащий со всеми остальными шестью эмиратами ОАЭ.

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Развитие железнодорожной сети рассматривают как часть более широкого обновления транспортной системы. Станцию возле Университетского городка Шарджи должны открыть 30 марта 2027 года. В учебных заведениях этого района обучаются около 45 тыс. студентов. Аль-Касими выразил надежду, что пассажирские перевозки Etihad Rail станут для них предпочтительным вариантом поездок между эмиратами, что также может снизить загруженность дорог.

Расширение аэропорта

Параллельно Шарджа развивает аэропорт: его годовую пропускную способность для пассажиров ожидают довести примерно до 25 млн в 2027 году. По словам Аль-Касими, самолеты Air Arabia большей дальности позволят перевозчику обслуживать направления, которые ранее были вне его сети.

Он также заявил, что Air Arabia планирует запустить рейсы в лондонский аэропорт Гатвик до конца года. Инвестиции в железную дорогу, автомобильные дороги, портовую и авиационную инфраструктуру изменят городское пространство эмирата, считает Аль-Касими.

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