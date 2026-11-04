Онлайн-ритейлер Shein объявил о намерении инвестировать 500 млн евро, или 562 млн долларов, в расширение своего европейского логистического хаба недалеко от Вроцлава в Польше. Компания стремится ускорить доставку товаров и повысить гибкость операций в Европе, сообщает Channel NewsAsia.

Расширение хаба возле Вроцлава

Глобальный руководитель Shein по связям с общественностью Леонард Лин заявил, что инвестиция должна помочь компании создать более эффективные, гибкие и устойчивые операции в Европе.

По данным Shein, к концу 2026 года после масштабного расширения объекта общее число сотрудников там превысит 10 тысяч человек, а количество автономных роботов составит 6,5 тысячи. Компания также сообщила, что покупатели на отдельных рынках смогут получать товары, которые будут храниться на польском объекте, в течение 48 часов.

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Сборы ЕС за недорогие посылки

Shein, а также китайские онлайн-платформы Temu и AliExpress адаптируются к введенным Европейским Союзом сборам на посылки. В июле ЕС установил сбор в размере 3 евро для отправлений стоимостью менее 150 евро, объяснив это борьбой с тем, что Евросоюз считает недобросовестной конкуренцией со стороны онлайн-ритейлеров. С 1 ноября размер сбора повысили еще на 2 евро.

Продажи Shein в Европе резко снизились во втором квартале, что, по информации источника, способствовало падению чистой прибыли компании на 67%.

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