Представители железных дорог Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана 11 октября подписали в Ташкенте протокол о мерах по сокращению времени транзита грузов по коридору CASCA+. Об этом сообщает OilPrice.

Перевалка в портах

Участники договорились повышать эффективность перегрузки товаров между различными видами транспорта в портах Каспийского и Черного морей. Протокол также предусматривает упрощение тарифных режимов и улучшение процедур таможенного оформления.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Целью договоренностей является повышение ценовой конкурентоспособности маршрута CASCA+. По информации туркменского издания Orient.tm, связанного с правительством страны, такой подход должен помочь привлечь новые объемы грузов и укрепить статус коридора как одного из надежных и быстрых сухопутных маршрутов Евразии.

Дополнительный черноморский маршрут

Концепция шестистороннего маршрута CASCA+ существует с 2019 года, а активная работа над его развитием началась в июне 2025 года. Отдельно Туркменистан, Азербайджан и Грузия ведут с Румынией переговоры о создании дополнительного маршрута через Черное море, который должен расширить CASCA+.

Читай нас в