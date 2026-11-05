В Японии шортселлер Карсон Блок заявил, что ожидает дальнейших последствий бухгалтерского скандала у производителя двигателей Nidec. Компания находится в центре скандала с прошлого года и может быть исключена из листинга Токийской фондовой биржи, поскольку не смогла получить аудиторское заключение по своей финансовой отчетности, сообщает The Japan Times.

Замечания к границам расследования

Блок, ранее делавший ставку на падение акций Nidec, считает, что расследование практик компании недостаточно охватило период, когда его фонд Muddy Waters Capital уже в 2016 году обращал внимание на агрессивную практику бухгалтерского учета, сомнительные сделки и проблемы корпоративного управления.

По словам Блока, расследование пропустило несколько лет, когда проблемы были очевидны, поэтому масштаб трудностей Nidec может оставаться неизвестным. Представитель Nidec отказался от комментариев.

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Списания и падение акций

Nidec отразила списания на сумму 632 млрд иен, или около $4 млрд, за год, завершившийся 31 марта. Это произошло после публикации результатов внешнего расследования, которое формально охватывало период с 2020 финансового года по первый квартал 2025 финансового года. В заявлении компании отмечалось, что при необходимости анализировались и более ранние периоды.

Расследование выявило масштабные мошеннические действия в некоторых дочерних структурах Nidec. Акции компании торгуются вблизи самого низкого уровня за десятилетие: с тех пор как Токийская фондовая биржа в октябре 2025 года взяла их под специальный надзор, их стоимость снизилась более чем на 30%.

Критика корпоративного управления

Блок заявил, что скандал указывает на ограниченность реформ корпоративного управления в Японии. По его мнению, непрозрачность отдельных японских компаний позволяет выявлять нарушения, однако корпоративная культура избегания конфликтов осложняет работу активистов-шортселлеров. Muddy Waters не публиковал отчетов о коротких позициях по японским компаниям после ставки против биофармацевтической компании PeptiDream в 2019 году.

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