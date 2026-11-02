В Бангладеш 2 ноября швейные фабрики возобновили работу после массовых закрытий и перебоев в производстве накануне из-за протестов работников, требующих повышения минимальной месячной зарплаты. Производители в то же время опасаются новых беспорядков, сообщает Channel NewsAsia.

Требования работников

Работники швейной отрасли требуют повысить минимальную месячную зарплату с 12 500 до 30 000 так, или примерно до 240 долларов США. По данным источника, требования связаны с ростом стоимости жизни и устойчивой инфляцией.

В воскресенье правительство сформировало совет по минимальной зарплате из шести членов для рассмотрения требований работников, однако это не остановило протесты. Работники перекрывали дороги в нескольких промышленных районах, а полиция в столице Дакке применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать протестующих.

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Риски для экспорта

Ассоциация производителей и экспортеров одежды Бангладеш заявила, что демонстрации в нескольких городах нарушили работу 529 фабрик и затронули почти миллион работников. Президент ассоциации Махмуд Хасан Хан призвал позволить совету продолжить пересмотр зарплат. Он также заявил, что в случае новых протестов и вынужденного закрытия предприятий отрасль может применить правило «нет работы — нет оплаты».

Швейная промышленность обеспечивает более 80% экспортных поступлений Бангладеш, в ней работают около четырех миллионов человек, а ее вклад в ВВП страны составляет примерно 10%. Экономист Селим Райхан из Университета Дакки предупредил, что существенное повышение зарплат может увеличить производственные расходы, сократить прибыль экспортеров и ослабить их ценовую конкурентоспособность.

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