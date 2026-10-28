В Сингапуре Singapore Airlines заключила соглашение о закупке до 4800 тонн экологичного авиационного топлива у Aether Beacon в течение трех лет. Поставки должны начаться в 2028 году. Топливо будут производить на объекте Project Beacon, который Aether Fuels развивает на острове Пулау-Буком, сообщает Channel NewsAsia.

Топливо из отходящих газов

Для производства будут применять технологию переработки углеродсодержащего отходного сырья, в частности биометана и промышленных отходящих газов, в авиационное топливо. В компаниях отметили, что этот подход является альтернативой технологии гидрообработанных эфиров и жирных кислот, которая зависит от более ограниченного сырья на основе липидов.

Aether Fuels ранее заявляла, что такой способ производства сокращает выбросы парниковых газов более чем на 70% по сравнению с обычным реактивным топливом. Singapore Airlines станет первым авиаперевозчиком, который будет покупать экологичное авиационное топливо с Project Beacon, а также впервые приобретет топливо, произведенное по этой технологии.

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Планы производства

О намерении построить Project Beacon Aether Fuels и поставщик энергетических и химических решений Aster объявили в ноябре 2025 года. Тогда компании сообщили, что предприятие будет производить до 2000 тонн топлива в год, а коммерческая эксплуатация начнется в 2028 году.

Также Aether Fuels намерена к 2031 году запустить первый крупный коммерческий завод мощностью как минимум в десять раз больше, чем у Beacon. Singapore Airlines и ее бюджетное подразделение Scoot стремятся к тому, чтобы к 2030 году экологичное авиационное топливо составляло 5% их общих потребностей в топливе. В 2024 году оба перевозчика сообщали о закупке 1000 тонн такого топлива, произведенного компанией Neste в Сингапуре.

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