Сингапур разместит новый Офис статистики труда АСЕАН, который будет координировать программы и работу, согласованные государствами-членами организации. Инициатива должна усилить региональный обмен данными о рабочих местах и профессиональных навыках. О новом офисе 27 октября 2026 года сообщило Министерство трудовых ресурсов Сингапура, передает Channel NewsAsia.

В тот же день была запущена Сеть статистиков труда АСЕАН. Сингапур, который готовится председательствовать в АСЕАН в 2027 году, будет координатором сети до 2030 года. Партнерство, предложенное Сингапуром, должно помочь странам региона раньше выявлять изменения на рынке труда и эффективнее на них реагировать.

Данные об изменениях на рынке труда

Сеть должна помочь государствам АСЕАН оценивать влияние искусственного интеллекта, зеленого перехода, цифровой занятости и работы через платформенные сервисы. К последней относятся, в частности, доставка и перевозки на частных автомобилях.

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Постоянный секретарь по вопросам трудовых ресурсов Сингапура Стэнли Ло заявил, что ни одна страна не может самостоятельно сформировать понимание того, как быстрые изменения в мире труда влияют на занятость, навыки и работников. Также будет запущен Портал знаний о рынке труда АСЕАН, где государства смогут обмениваться исследованиями, методологиями и опытом для выработки политики, основанной на данных.

ИИ и зеленые рабочие места

В рамках сети уже разрабатываются проекты по анализу онлайн-вакансий. Они должны выявлять новые профессии, которых еще может не быть в действующих классификациях, в частности аналитиков по управлению ИИ и инженеров агентного ИИ. Другой проект предусматривает создание индекса воздействия ИИ, который будет оценивать, как технология меняет выполнение задач в различных профессиях.

Представленный 27 октября отчет АСЕАН о зеленых рабочих местах показал, что «зеленый потенциал» составляет 22,3% всей занятости в регионе. Речь идет о работе, которую при надлежащем обучении и оснащении можно выполнять экологически устойчивым способом. В то же время в качестве «зеленой занятости» реализовано менее 6% этого потенциала. В отчете рекомендовали использовать этот показатель для планирования кадровой политики и развития навыков.

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