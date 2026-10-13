Skin Harbor присоединяется к Ukie, чтобы способствовать укреплению доверия к цифровым игровым маркетплейсам

Виртуальные товары стали важной частью игровой культуры. По мере развития маркетплейсов всё большее значение приобретают прозрачность правил владения цифровыми предметами, условия их обмена и качество клиентской поддержки.

Skin Harbor, цифровой бренд компании SKINARK LTD, станет предметом запланированного объявления, касающегося Ukie. В центре внимания — присоединение к устоявшейся профессиональной сети и вклад специализированной цифровой платформы в обсуждение отраслевых вопросов.

Благодаря участию в Ukie — британской отраслевой ассоциации индустрии видеоигр — Skin Harbor планирует представить точку зрения маркетплейса на вопросы доверия потребителей, ответственной торговли и отраслевых стандартов.

Более широкое значение этой инициативы заключается во взаимодействии специализированных платформ с организациями, которые формируют правила и определяют направления развития соответствующих отраслей. Для клиентов, компаний и поставщиков технологий ответственный рост всё больше зависит от чётких стандартов, осознанного участия и сотрудничества между представителями различных направлений.

«Здоровая игровая экономика нуждается не только в спросе на цифровые предметы. Ей также нужны информированные пользователи, ответственные платформы и сообщество, готовое обсуждать надлежащие практики», — заявила Анастасия ЛЕБЕДЕВА, директор Skin Harbor.

Это заявление отражает позицию, которой стремится придерживаться Skin Harbor, а также вопросы, на которых компания намерена сосредоточить внимание в отрасли. Точный статус, категорию и сроки любого объявления о награде или членстве в ассоциации необходимо подтвердить в соответствующей организации до публикации.

*Skin Harbor — цифровой бренд, связанный с компанией SKINARK LTD. Веб-сайт: https://skin-harbor.com

SKINARK LTD

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