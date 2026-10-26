Американская медиакомпания Skydance предложила части сотрудников единовременные выплаты за добровольное увольнение, стремясь сократить расходы после поглощения Warner Bros Discovery. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на меморандум, с которым ознакомилось Reuters.

Условия для сотрудников

В меморандуме генеральный директор Дэвид Эллисон и согенеральный директор Инон Крейз заявили, что при объединении команд компания признаёт: не все сотрудники могут связывать своё будущее со Skydance. Сотрудникам, которые будут соответствовать критериям программы, должны сообщить её условия и предоставить время для решения по единовременному предложению.

Компания также переходит на пятидневную рабочую неделю в офисе. С начала года акции Skydance потеряли около трети своей стоимости.

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Долг и стратегия компании

В начале октября Paramount Skydance завершила приобретение Warner Bros Discovery за 110 млрд долларов. Объединённую компанию переименовали в Skydance. Согласно годовым отчётам компаний по состоянию на конец прошлого года, численность её персонала может составлять около 53 тысяч человек.

Ожидается, что долг Skydance составит около 80 млрд долларов. Это усиливает давление на менеджмент в вопросах развития стримингового направления, сохранения денежного потока кабельных телеканалов и улучшения показателей кинопроката. Компания должна обнародовать финансовые результаты за третий квартал 9 ноября.

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