SoftBank Group рассматривает возможность приобретения Allied Universal, американского поставщика охранных услуг, в сделке, которая может оценить компанию примерно в $18 млрд. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Bloomberg News.

Предварительные переговоры

По данным Bloomberg, обсуждения находятся на ранней стадии, а окончательные решения по возможной сделке, включая ее цену, еще не приняты. SoftBank отказалась комментировать сообщение, тогда как Allied Universal не предоставила немедленного ответа на запрос Reuters.

Allied Universal предоставляет охранный персонал компаниям, площадкам и для крупных мероприятий. Компания также расширяет присутствие в секторе дата-центров, поддерживая их строительство и эксплуатацию.

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Роботы для охранной сферы

Потенциальное приобретение могло бы соответствовать усилению внимания основателя SoftBank Масайоси Сона к искусственному интеллекту. По информации Bloomberg, он изучает использование роботов с поддержкой ИИ в различных отраслях и стремится укрепить инфраструктуру для этой технологии.

Источники Bloomberg также сообщили, что SoftBank в будущем могла бы заменить часть охранного персонала Allied Universal роботами. В то же время использование гуманоидных работников в сфере безопасности, по их словам, потребует больше времени.

В октябре SoftBank завершила финальный этап запланированных инвестиций в OpenAI на $30 млрд, усилив свое участие в компании в сфере искусственного интеллекта.

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