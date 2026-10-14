В Японии технологическо-инвестиционная группа SoftBank провела рекордное размещение высокодоходных облигаций на $11 млрд, предложив инвесторам до 9,75% годовых. Это усиливает давление на основателя и генерального директора компании Масайоси Сона, который делает масштабную ставку на искусственный интеллект.

Как сообщает Channel NewsAsia, ранее SoftBank продавал акции Nvidia и T-Mobile US для финансирования инвестиций. Теперь компания привлекает долг, чтобы не продавать активы, которые, по ее мнению, будут и дальше дорожать.

Инвестиции в OpenAI

Генеральный директор SoftBank Investment Advisers, управляющей фондами Vision Fund, Алекс Клавелл заявил, что заимствования позволяют сохранить такие активы. По его словам, SoftBank рассматривает OpenAI не только как финансовую инвестицию, но и как партнера, сотрудничество с которым может создать стратегическую ценность.

Объем поддержки SoftBank разработчика ChatGPT OpenAI составляет $64,6 млрд. OpenAI стала центральной инвестицией в новой стратегии Сона после успешных вложений SoftBank в Alibaba и разработчика чипов Arm. Оценка Arm выросла впятеро после выхода компании на биржу в 2023 году.

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Рыночные риски

Купон в 9,75% по облигациям SoftBank с погашением в 2034 году является самым высоким в истории группы. Для сравнения, Alphabet в августе предложила 5,2% по облигациям с погашением в 2033 году.

От рекордного уровня в 8632 иены, зафиксированного в июне, акции SoftBank упали на 38%. В то же время спреды кредитно-дефолтных свопов, отражающие стоимость страхования долга от дефолта или другого кредитного события, выросли на 24%. Аналитики связывают более высокую доходность облигаций с оценкой инвесторами рисков и высокой концентрацией крупных позиций в портфеле SoftBank.

Аналитик MST Financial Дэвид Гибсон сравнил нынешнюю стратегию SoftBank с выбором между двумя вариантами в рулетке. Комментируя возможную оценку в $50 млрд для компании дата-центров SB Energy, которую SoftBank может вывести на биржу, он также отметил, что компания пытается воспользоваться ажиотажем вокруг бизнесов, связанных с искусственным интеллектом.

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