Совладелец «Новой почты» призвал отменить ценовые ограничения на электроэнергию

Украинская энергетика должна перейти к полноценной рыночной модели без административно установленного верхнего предела цен. По мнению совладельца «Новой почты», это будет способствовать увеличению числа частных производителей электроэнергии и децентрализации энергосистемы.

Об этом заявил совладелец группы компаний NOVA Владимир Поперешнюк.

По его мнению, электроэнергия должна стать обычным рыночным продуктом, который можно свободно производить, поставлять, покупать и продавать. Одним из условий такого перехода он называет отказ от ценовых ограничений.

«Все, что для этого нужно, — наконец-то перевести энергетику на полноценную рыночную модель: отменить лицензии, снять ценовые ограничения и открыть путь для ее приватизации», — отметил Поперешнюк.

Он считает, что действующая модель чрезмерно зависит от государственного регулирования и не позволяет рынку достаточно быстро адаптироваться к вызовам войны. В то же время большее количество частных производителей могло бы ускорить децентрализацию генерации и уменьшить зависимость бизнеса от дорогостоящего самообеспечения.

«Поэтому, если нам нужна устойчивость всей энергетической инфраструктуры, она должна быть освобождена от регулирования и лицензирования. Вход на этот рынок должен быть открытым и свободным», – подчеркнул Поперешнюк.

Напомним, регулятор разрешил владельцам «Новой почты» купить банк.

Ранее «Новая почта» создала частную ПВО и уже сбивает российские ударные дроны.

Также Новая почта меняет модель хранения отправлений, чтобы выстоять под ударами россиян.

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